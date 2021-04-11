صانعو السيارات الكهربائية يشعرون بالارتياح لانتهاء النزاع بين صانعي البطاريات في كوريا الجنوبية

تجاوزت شركة "اس كيه انوفيشن" و"ال جي اينيرجي سولوشنز" وهما شركتان رئيسيتان في صناعة بطاريات السيارات في كوريا الجنوبية – النزاع بينهما حول مزاعم استدراج موظفين وسرقة أسرار، وهو نزاع كان يهدد سلاسل التوريد لشركات صناعة السيارات في العالم وقد نحته الشركتان جانبا .

وبحسب التقارير، اتفقت الشركتان على سحب سلسلة من الدعاوى المرفوعة في دول مختلفة والتنازل عن شكاوى قانونية جديدة لمدة عام. وقالت شركة "اس كيه اي" إنها مستعدة لدفع 2 تريليون وون (78ر1 مليار دولار) لشركة "إل جي" ، بالإضافة إلى رسوم الترخيص.

وبدأت المشاكل في عام 2019، عندما رفعت شركة "ال جي اينيرجي سولوشنز"، الشركة الأم لشركة "ال جي تشيم" اتهامات ضد "اس كيه اي" في المحاكم الأمريكية، متهمة إياها باستدراج الموظفين وسرقة أسرار الشركة.

وكانت المعركة تهدد بجعل من المستحيل على أي من الشركتين الوفاء بالعقود مع شركات مثل فولكس فاجن وفورد. وجاء الثناء على إنهاء الصراع من عدة أماكن، بما في ذلك فولكس فاجن ووزارة التجارة في كوريا الجنوبية والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويأتي الاتفاق قبيل فرض حظر استيراد أمريكي على منتجات "اس كيه اي"، بعد أن خسرت الشركة حكمًا أمام هيئة تجارية أمريكية. قال سكوت كيو ، رئيس عمليات فولكس فاجن في الولايات المتحدة، إن الآن بعد تسوية النزاع، يمكن لشركات مثل شركته التركيز على انتاج سيارات كهربائية.