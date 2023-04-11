رئيس وزراء اليابان يقوم بجولة أفريقية تشمل مصر خلال الشهر الجاري

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يعتزم زيارة مصر وغانا وكينيا وموزمبيق خلال عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان ابتداء من أواخر شهر أبريل الجاري، وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة السبع المقررة في هيروشيما في مايو المقبل.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، القول في مؤتمر صحفي، إن تأكيد التعاون مع الدول الإفريقية الكبرى لمواجهة القضايا الدولية "أمر مهم" بالنسبة لليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع لهذا العام.

ومع اقتراب عقد قمة مجموعة السبع، أعرب كيشيدا عن استعداده لتعزيز الروابط مع " الجنوب الذهبي" وهو مصطلح يشير إلى الدول النامية جنوب خط الاستواء.

ولم يوضح ماتسونو مسار جولة كيشيدا في القارة الأفريقية. ويشار إلى أن عطلة الأسبوع الذهبي تمتد حتى مطلع مايو.