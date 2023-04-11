 رئيس وزراء اليابان يقوم بجولة أفريقية تشمل مصر خلال الشهر الجاري - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء اليابان يقوم بجولة أفريقية تشمل مصر خلال الشهر الجاري

طوكيو-د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 12:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 12:00 م

 

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يعتزم زيارة مصر وغانا وكينيا وموزمبيق خلال عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان ابتداء من أواخر شهر أبريل الجاري، وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة السبع المقررة في هيروشيما في مايو المقبل.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، القول في مؤتمر صحفي، إن تأكيد التعاون مع الدول الإفريقية الكبرى لمواجهة القضايا الدولية "أمر مهم" بالنسبة لليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع لهذا العام.

ومع اقتراب عقد قمة مجموعة السبع، أعرب كيشيدا عن استعداده لتعزيز الروابط مع " الجنوب الذهبي" وهو مصطلح يشير إلى الدول النامية جنوب خط الاستواء.

ولم يوضح ماتسونو مسار جولة كيشيدا في القارة الأفريقية. ويشار إلى أن عطلة الأسبوع الذهبي تمتد حتى مطلع مايو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك