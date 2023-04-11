أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج الحلقة الأخيرة «الوثائقية» من مسلسل «الكتيبة 101»، التي من المقرر عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس.

وتقدم الحلقة الأخيرة الوثائقية من مسلسل الكتيبة 101، شهادات تخرج إلى النور لأول مرة من شهود عيان كانوا في قلب الأحداث، يرويها أبطال عسكريون شاركوا في الحرب على الإرهاب بشمال سيناء، فضلًا عن أطباء ومسعفين وصحفيين وخبراء في شئون الجماعات الإرهابية، هذا كله إلى جانب شهادات لأهالي سيناء.

كذلك توثق الحلقة مهام الكتيبة 101، وأدوارها، ملقية الضوء على الاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية في حربها على الإرهاب، وتطور عمليات الجماعات الإرهابية خلال الفترة من 2014 إلى 2016 في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، والبطولات التي قدمتها القوات المسلحة لتصفية هذه الجماعات، وتطهير شمالي سيناء، واستعادة الأمن والاستقرار.