قال الفنان عبدالعزيز مخيون، إنه استشف طبيعة الشخصية التي يقدمها بمسلسل «جودر» من السيناريو المكتوب، وبالتفاهم مع مخرج العمل إسلام خيري.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الشخصية التي يجسدها بالعمل لرجل طيب وزاهد في الدنيا، لكنه يفهم من حوله ويرى الشر جيدًا ويحاول حماية «جودر» منه.

ونوه أن الجمهور قد يرى تشابهًا ظاهريًا بين الشخصية التي يقدمها في «جودر» والتي يقدمها في مسلسل «المعلم»، قائلًا إن هناك اختلافًا كبيرًا بين الاثنين.

وأشار إلى أن «كل مسلسل يقدم حقبة زمنية مختلفة، كما أن جودر يعتمد على الخيال، بينما يقوم المعلم على أحداث من الواقع».

وذكر أنه يتدخل في السيناريو المكتوب إذا وجد سببًا للتدخل، مضيفًا: «أتدخل في معالجتي وتناولي للشخصية والحوار لو في كلمة مش مضبوطة، وكذلك في الملابس والإكسسوارات التي أتعامل معها».

وأكد أنه بخلاف ذلك يلتزم بنص السيناريو المكتوب وتعليمات المخرج، معقبًا: «لازم أريح المخرج وأسمعه كويس وأديه اللي هو عاوزه، حتى لو أنا مقتنع بشيء ما والمخرج يوجه لي ملحوظة تخالف ما أنا مقتنع به، المخرج هو المتفرج الأول، عشان كده بسلم نفسي له».