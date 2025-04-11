 الزمالك ينفي سرقة أموال من خزينة النادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك ينفي سرقة أموال من خزينة النادي

الشروق
نشر في: الجمعة 11 أبريل 2025 - 12:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أبريل 2025 - 12:36 ص

كشف حسام، المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة الأخبار المتداولة الخميس، بسرقة أموال من خزينة القلعة البيضاء.

وقال حسام المندوه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "لا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن سرقة أموال من خزينة النادي، وما يتداول أخبار غير صحيحة".

وأضاف: "لا أعلم من مصدر خبر سرقة أموال من خزينة الزمالك، والخبر عار من الصحة، وهذا يدل ويوضح على إصرار البعض على إحداث حالة من البلبلة بالنادي".

وأنهى: "أموال الزمالك تعد خط أحمر، لا يمكن المساس به بأي شكل و يتم تحويل جميع الأموال بالخزينة إلى حسابات النادي بالبنوك كل يوم دون الإبقاء عليها".


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