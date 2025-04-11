الزمالك ينفي سرقة أموال من خزينة النادي

كشف حسام، المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة الأخبار المتداولة الخميس، بسرقة أموال من خزينة القلعة البيضاء.

وقال حسام المندوه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "لا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن سرقة أموال من خزينة النادي، وما يتداول أخبار غير صحيحة".

وأضاف: "لا أعلم من مصدر خبر سرقة أموال من خزينة الزمالك، والخبر عار من الصحة، وهذا يدل ويوضح على إصرار البعض على إحداث حالة من البلبلة بالنادي".

وأنهى: "أموال الزمالك تعد خط أحمر، لا يمكن المساس به بأي شكل و يتم تحويل جميع الأموال بالخزينة إلى حسابات النادي بالبنوك كل يوم دون الإبقاء عليها".