الاستعانة بمعدات ثقيلة بحثًا عن عالقين بأنقاض عقار الإسكندرية المنهار

استعانت فرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بمعدات ثقيلة وكشافات إضاءة إضافية؛ لتسهيل عمليه البحث ليلًا عن سيدة عالقة بين أنقاض العقار المنهار في منطقة اللبان.

ويأتي ذلك فيما تمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل ثالث على قيد الحياة، بعد وقت قليل من استخراج طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، وفتاة 15 عامًا، وذلك أثناء أعمال البحث المتسارع عن عالقين.

وانتقل الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، والقيادات الأمنية، ورئيس حي الجمرك، إلى موقع العقار المنهار في 3 شارع الغزالي، بالقرب من منزل "ريا وسكينة"، منطقة اللبان، لمتابعة أعمال البحث عن مواطنين عالقين بين الأنقاض.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بانهيار عقار قديم، مكون من دور أرضي وطابقين علويين، تابع لنطاق حي الجمرك.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ووحدة التدخل السريع، وتنفيذيو حي الجمرك، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار بناء قديم "آيل للسقوط"، مكون من طابقين، مأهول بالسكان، وصادر له قرار إزالة، دون أن ينفذ.

تم قطع المرافق عن العقار "الكهرباء، والغاز، والمياه"، ويجرى العمل على رفع الأنقاض بحثًا عن أشخاص عالقين، وفتح الطريق أمام حركة المارة من المواطنين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس التين العام، لاسعافهم، ووضع سياج تأميني وحواجز حديدية في محيط الانهيار، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدّا للعرض على النيابة؛ لإعمال شئونها.