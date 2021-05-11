عضو بالشيوخ: أفعال الاحتلال الإسرائيلي تهدد فرص استئناف عملية السلام

استنكر النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بشدة ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى والمواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقال الكحيلى، في بيان له، إنه يجب على الكيان الصهيوني وقف ما تفعله من ممارسات استفزازية مرفوضة ضد أبناء القدس، وأنه يجب على الكيان الصهيوني منع قواته من التعرض للمصلين في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أننا ندين بأشد العبارات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الوحشية على المصلين الآمنين وهو ما يعد انتهاكا صارخا لكل معايير الشرعية وهو ما يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الاستقرار فى المنطقة ولذلك يحب على إسرائيل إخراج قواتها من الحرم فورا وترك المصلين الآمنين لتأدية الشعائر الدينية بكل حرية في ليالي رمضان المباركة.

وثمن الكحيلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذى طالبت فيه إسرائيل من تحمل المسؤولية إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة التى تنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذى لا يحمد عقباه.