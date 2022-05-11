محافظ الشرقية يشهد أعمال حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية في مركز ههيا

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال حصاد محصول القمح بأحد الحقول الزراعية على مساحة 15 فدانا بقرية الخضيري التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا؛ وذلك في حضور المهندس محمد خليفة، وكيل وزارة الزراعة، وحمدي شامة، رئيس مركز ومدينة ههيا، وعدداً من المزارعين.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد خليفة وكيل وزاره الزراعة، أن إجمالي المساحة المزروعة قمح هذا العام بلغت 423 ألفا و222 فدانا، بما يقارب 48.5 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردبا، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والانتاجية العالية (سخا 95 – مصر 3 – جيزة 171 – جميزة 12 – سدس 14) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز ههيا 8415 فدانا أي ما يقارب 56 % من جملة الزمام المنزرع بالمركز حيث يستخدم المزارعون أصناف عالية الإنتاج في زراعة القمح.

وجه محافظ الشرقية، بتذليل العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع؛ لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح ، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

كما تفقد المحافظ، طريقة زراعة محصول الأرز بالسطارة واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور عمر عبد اللطيف، بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، وتمت الإشارة الي أن زراعة الأرز تتم من خلال تجهيز الأرض وحرثها جيدا ثم تسويتها بالليزر وإلقاء بذرة جافة في الأرض الجافة ويتم متابعة الحقول المنزرعة بهذه الطريقة من قبل باحثي مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع مهندسي الإرشاد الزراعي بالمديرية، نقل التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول إلى المزارعين، لزيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 5 أطنان والمساهمة في توفير تكاليف الزراعة وترشيد استخدام المياه اللازمة لعملية الري وكميات التقاوي اللازمة لعملية الزراعة.

وأعرب المزارعون، عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم فرحتهم بحصد سنابل الذهب الأصفر والذي يُعد أحد المحاصيل الهامة والاستراتيجية والتي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من الغذاء.