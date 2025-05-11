مانشستر سيتي يقترب من ضم مدافع يوفنتوس نيكولو سافونا

أفادت تقارير صحفية، الأحد، أن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا توصل إلى اتفاق مبدئي مع مدافع يوفنتوس الشاب نيكولو سافونا، تمهيدًا لإتمام صفقة انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" أن الطرفين توصلا لاتفاق شفهي حول الشروط الشخصية، في وقت أشارت فيه "توتو سبورت" إلى استعداد يوفنتوس للتفاوض على بيع اللاعب في حال وصول عرض مناسب.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل صفقة ضم أندريا كامبياسو في الشتاء الماضي، إذ كان الظهير الأيسر هدفًا رئيسيًا للسيتي، قبل أن يتحول التركيز إلى زميله سافونا.

ومن المنتظر أن يكثف مسؤولو مانشستر سيتي مفاوضاتهم مع وكيل اللاعب خلال الأيام المقبلة، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويُعد سافونا من أبرز المواهب الصاعدة في يوفنتوس، حيث شارك في 36 مباراة هذا الموسم، بينها 27 في الدوري الإيطالي و7 في دوري أبطال أوروبا، كما نال أول استدعاء دولي له تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.

اسم اللاعب يدخل ضمن قائمة موسعة وضعها السيتي لتدعيم مركز الظهير، وتضم أيضًا تينو ليفرامنتو (نيوكاسل) وويزلي فرانكا (فلامنجو).