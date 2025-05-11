مانشستر يونايتد يخسر أمام وست وهام ويواصل نتائجه السلبية في البريميرليج

تلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» وسقط أمام ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من البطولة.

تقدم وست هام عن توماس سوتشيك في الدقيقة 26 من الشوط الأول، ثم أضاف جارود بوين الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 58 من المباراة.

وبهذا الخسارة يبقى مانشستر يونايتد بلا فوز في الدوري الإنجليزي خلال الجولات السبع الأخيرة، بواقع تعادلين و5 هزائم.

وعلى عكس البريميرليج، يسير مانشستر يونايتد بشكل مميز في بطولة الدوري الأوروبي، حيث تأهل للنهائي، بعد الفوز على أتلتيك بيلباو الإسباني في نصف النهائي 0-3 ذهابًا و4-1 إيابًا.

ورفع وست هام رصيده للنقطة 40، وتقدم للمركز الخامس عشر في جدول ترتيب البريميرليج، على حساب مانشستر يونايتد، الذي تجمد رصيده عند 39 نقطة وتراجع للمركز السادس عشر.