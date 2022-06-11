

أقدم شاب بمحافظة الدقهلية على التخلص من حياته بعد أن فشل في الارتباط من فتاة كان على علاقة عاطفية ‏معها فألقى بنفسه في ترعة بحر بلقاس بعد أن فشل في الزواج منها بعد مرور 6 سنوات على هذه ‏العلاقة.

وكثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثة، فيما تجمع عدد من الأهالي علي شاطئ ‏الترعة في انتظار ظهورها.

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وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بقيام شاب بإلقاء نفسه في ترعة "بحر بلقاس" في ‏محاولة للتخلص من حياته، ونظرا لارتفاع مستوي المياه فإنه غرق في المياه ولم يظهر بعدها.

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على الفور، تم إخطار الحماية المدنية بقيادة اللواء شريف النحاس مدير الإدارة، وانتقل إلى مكان البلاغ ‏العميد ياسر البردويل وكيل إدارة الحامية المدنية، والرائد أحمد صبري رئيس قوات الانقاذ النهري، ‏وجري تكثيف الجهود لانتشال الشاب الغريق.

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وبالفحص توصلت مباحث بلقاس إلى أن الشاب يدعي "ح. م."، 32 سنة، ميكانيكي سيارات، ألقى ‏بنفسه في مياه الترعة ليتخلص من حياته.‏

وأكد شهود العيان أن الشاب ارتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة منذ حوالي 6 سنوات ونظرا لظروفه المادية ‏الصعبة لم يتمكن من الزواج منها، ولما وصل به الحال إلي أن فقد الأمل في الزواج فقرر أن ‏يتخلص من حياته، فألقى بنفسه في مياه ترعة بحر بلقاس .‏

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكثف قوات الإنقاذ النهري ‏من جهودها لانتشال الجثة.‏