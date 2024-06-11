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حقق المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن، نتائج مثالية بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولية بشهر يونيو الجاري ، الفوز على بوركينا فاسو في القاهرة بنتيجة 2-1، والتعادل الإيجابي 1-1 أمام غينيا بيساو.

ونجح الفراعنة في الحفاظ على تصدر المجموعة الأولى، بتصفيات المونديال برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني غينيا بيساو بـ6 نقاط وبوركينا فاسو 5 نقاط، ورابًعا سيراليون 5 نقاط، إثيوبيا خامسا بـ 3 نقاط وجيبوتي نقطة واحدة.

ولا يزال حلم الوصول إلى مونديال 2026 مستمرًا، حيث يلعب منتخب مصر مبارياته المتبقية من مشوار التصفيات حتى شهر أكتوبر لعام 2025.

وإليكم مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم..

الجولة الخامسة: إثيوبيا × مصر شهر مارس

الجولة السادسة: مصر× سيراليون شهر مارس

الجولة السابعة: مصر × إثيوبيا شهر سبتمبر

الجولة الثامنة: بوركينا فاسو × مصر شهر سبتمبر

الجولة التاسعة: جيبوتي × مصر شهر أكتوبر

الجولة العاشرة: مصر × غينيا بيساو شهر أكتوبر