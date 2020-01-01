تراجع الناتج الصناعي للمكسيك بشكل مفاجئ بأعلى وتيرة على الإطلاق في مايو

تراجع الناتج الصناعي للمكسيك بشكل غير متوقع وقياسي في مايو، حيث يواجه ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية أكبر انكماش له منذ حوالي 100 عام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير معهد الإحصاء الوطني بموقعه على الإنترنت اليوم الجمعة إن الإنتاج انخفض بنسبة 7ر30 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت بلومبرج إن هذه النسبة أكبر مما توقعه جميع خبراء الاقتصاد باستثناء خبير واحد في استطلاع لها، وهي أكبر من تراجع قياسي سابق بلغت نسبته 3ر29 بالمئة في أبريل.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في إبقاء المكسيك في حالة إغلاق شامل منذ أواخر مارس، وعلى الرغم من إعادة الفتح بشكل جزئي، دفع تزايد حالات الوفيات المحللين إلى مواصلة خفض توقعاتهم بشأن الاقتصاد.

ويتوقع خبراء الاقتصاد الآن أن ينكمش الاقتصاد بمعدل 2ر9 بالمئة هذا العام، في أكبر وتيرة انكماش منذ عام 1932.