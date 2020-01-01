جلياد الأمريكية تؤكد تأثير عقار«ريمديسفير» في تراجع حالات الوفاة بكورونا

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "جلياد ساينسز" اليوم الجمعة، أن استخدام عقارها "ريمديسفير" له صلة بانخفاض بلغت نسبته نحو 62٪ في مخاطر الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مقارنة مع المستوى المعياري للرعاية، في تحليل أولي قالت الشركة إنها تحتاج إلى تأكيده في التجارب السريرية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ معدل الوفيات مع استخدام عقار "ريمديسفير" 6ر7 % في اليوم الرابع عشر مقابل 5ر12% بين أولئك الذين لم يتناولوا العقار.

وقالت الشركة إن النتيجة استندت إلى تحليل يجمع النتائج من تجارب بالمرحلة 3 و مجموعة من "المرضى الحقيقيين" ذوي الحالات المتأخرة ، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تأكيد في التجارب السريرية المحتملة.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستعرض تلك البيانات في مؤتمر كوفيد 19 الذي سيعقد افتراضيا في إطار المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للإيدز.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام عقار "ريمديسفير" في حالات الطوارئ للمرضى في المستشفيات الذين يعانون من أعراض شديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.