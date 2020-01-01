يوفنتوس يتعادل مع أتلانتا بثنائية في الدوري الإيطالي

تعادل يوفنتوس مع ضيفة أتلانتا بهدفين لمثلهم في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي .

وظل يوفنتوس في الصدارة برصيد 76 نقطة ويحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة ثم اتالانتا في المركز الثالث برصيد 67 نقطة.



ونجح يوفنتوس في العودة مرتين أمام اتالانتا بهدفين من ضربتي جزاء حملا توقيع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.



البداية كانت عن طريق المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الذي تقدم بهدف لاتالانتا في الدقيقة 16 ثم حصل يوفنتوس على ضربة جزاء ترجمها رونالدو لهدف التعادل في الدقيقة 55.



وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني لاتالانتا في الدقيقة 80 لكن يوفنتوس حصل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل منها رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه.

وعلى ملعب الأولمبيكو، انتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف سجله لويس البرتو في الدقيقة 33.



ولكن الأوضاع اختلفت تماما في الشوط الثاني لصالح ساسولو الذي نجح في إدراك التعادل بواسطة جياكومو راسبادوري في الدقيقة 55 قبل أن يخطف فرانشيسكو كابوتو هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.



