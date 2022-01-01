الكرملين: تزويد أوكرانيا بصواريخ فرنسية بعيدة المدى قرار خاطئ

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن قرار فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى قرار خاطئ وسيكون له تداعيات على أوكرانيا.

وأضاف خلال إفادة أن روسيا تحتاج لمعرفة مدى تلك الصواريخ على وجه الدقة، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستشرع في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا "قررت زيادة شحنات الأسلحة والعتاد لتمكين الأوكرانيين من امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات عميقة مع الحفاظ على قناعتنا بالسماح لأوكرانيا بالدفاع عن أراضيها".

ورفض ماكرون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول عدد الصواريخ أو أنواعها.