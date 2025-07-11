رئيس وزراء فرنسا يدعو المركزي الأوروبي لبذل المزيد من أجل تحفيز النمو الاقتصادي

دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو البنك المركزي الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهد من أجل دعم الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تسعى فيه حكومته إلى احتواء عجز الميزانية ومواجهة مشكلة بطء النمو الاقتصادي.

وقال بايرو في مقابلة مع شبكة تليفزيون "إل.سي.أي" الفرنسية إن بلاده تواجه نفس التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، ولكن بدون الدولار القوي الذي يعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خيار خلق أموال من أجل تغذية "التفاؤل" في الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايرو قوله: "احلم أن يشعر البنك المركزي الأوروبي أن عليه الاضطلاع بدور من أجل النمو في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "بعبارة أخرى، أن يدعم النشاط بدلا من أن يفرض مكابح على النشاط".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن تحقيق ذلك من خلال خفض الفائدة، أجاب بايرو: "نعم، أن يقوم بخفض الفائدة".

وتعتبر تصريحات بايرو انتقادا نادرا من مسؤول فرنسي للبنك المركزي الأوروبي الذي يتمثل هدفه الأساسي في الحفاظ على استقرار الاسعار، علما بأن البنك، ومقره في فرانكفورت بألمانيا، قد خفض الفائدة بالفعل ثماني مرات على مدار عام حتى وصلت تكاليف الاقتراض إلى 2%، في الوقت الذي ثبت فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال عام 2025 في حدود 25ر4% و5ر4%.

وذكر بايرو أنه لابد من وجود فجوة إيجابية بين سعر الفائدة ونسبة النمو المتوقعة من أجل استمرار المقرضين في ضخ استثمارات في فرنسا، مضيفا: "لدينا حاجة ماسة لإيجاد مقرضين من أجل اقتصادنا وبلادنا... أشخاص يقبلون إقراضنا والرهان على مستقبلنا".





