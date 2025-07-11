بدأ نادي برشلونة الإسباني تحركاته الرسمية من أجل ضم النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بعد أن بات اللاعب يتدرّب منفرداً بعيداً عن زملائه في "أولد ترافورد".

راشفورد، البالغ من العمر 26 عامًا، اتخذ قرارًا بمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف عقب موسم مخيب للآمال شهد توترات متزايدة مع إدارة النادي.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن اللاعب منفتح على تخفيض مطالبه المادية من أجل تسهيل انتقاله إلى ملعب "كامب نو".

وبحسب نفس المصادر، فإن المدرب هانز فليك أعطى موافقته على ضم راشفورد، إلا أن الأزمة المالية التي لا تزال تُلاحق برشلونة دفعت الإدارة للتفكير في صيغة "إعارة مع خيار أو إلزامية الشراء في 2026".

وجاء تحرك برشلونة نحو راشفورد بعدما فشلت محاولاته في ضم نيكو ويليامز، في الوقت الذي بات فيه لويس دياز هدفًا رئيسيًا لبايرن ميونخ. ومع تعقد تلك الصفقات، أصبح راشفورد خيارًا واقعيًا أمام الإدارة الرياضية بقيادة ديكو، الذي يعتزم الاجتماع مع ممثلي اللاعب خلال الأيام المقبلة.