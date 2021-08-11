كشف ملابسات «فيديو» تعدي أشخاص على آخر باستخدام الشوم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله تعدى مجموعة من الأشخاص على شخص باستخدام الشوم وإحداث إصابته، وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار الجهود لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله تعدى مجموعة من الأشخاص على أحد الأشخاص وإحداث إصابته.

بالفحص تم التوصل إلى شخصية المجنى عليه وتبين أنه (موظف) مصاب بنزيف بالمخ، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (6 أشخاص – مقيمن بذات الناحية) تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد الطرق بدائرة المركز، وفى وقت لاحق فوجئ بعودة المذكورين يستقلون سيارة قيادة أحدهم، وتعدوا جميعاً عليه بالضرب باستخدام "الشوم" وإحداث إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد (6) شوم، وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.