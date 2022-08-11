السويد تقرر تسليم تركي مدان بالاحتيال إلى أنقرة

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قررت السويد تسليم مواطن تركي إلى بلاده، بعد شهر ونصف الشهر على اتفاق تم التوصل إليه بشأن خلاف مع تركيا بشأن عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكرت قناة "إس في تي" السويدية اليوم الخميس أن الرجل حُكم اليه بالسجن لمدة 14 عاما من قبل محكمة تركية للقيام بعمليات مصرفية وببطاقات ائتمان غير قانونية في عامي 2013 و2016.

ووفقا للتقرير، ظهر اسم الرجل، الذي يبلغ حوالي 35 عاما، بوسائل الإعلام التركية كأحد الأشخاص الذين يريد الرئيس رجب طيب أردوغان تسليمهم.

وأكدت وزارة العدل السويدية، لوكالة الأنباء الألمانية، اتخاذ قرار تسليم الرجل، ووصف وزير العدل السويدي مورجان يوهانسون القضية بأنها أمر عادي وروتيني.

والرجل مواطن تركي أدين بتهمة الاحتيال في تركيا في عامي 2013 و2016، وتم تلقي طلب التسليم في عام 2021.

وراجعت المحكمة العليا السويدية الأمر، ووجدت عدم وجود عقبات تقف أمام تسليمه لقضاء فترة العقوبة.

ووفقا لقناة "إس في تي"، فهذه أول عملية تسليم معروفة منذ بدء إجراءات السويد للانضمام للحلف الدفاعي الغربي "الناتو".