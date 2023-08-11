بايدن يعتزم طلب 13 مليار دولار إضافية من الكونجرس لدعم أوكرانيا

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يطلب من الكونجرس 13 مليار دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفقا لما قاله مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية في واشنطن يوم الخميس.

ومن المقرر أن يجري استخدام الأموال أيضا لتجديد مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية، والتي تم إرسال بعض المعدات منها إلى كييف. ولم يتضح ما إذا كانت بعض الأموال ستستخدم أيضا لدعم دول أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري توفير 3ر7 مليار دولار للدعم الاقتصادي والإنساني لأوكرانيا والدول الأخرى المتضررة من الحرب التي بدأتها روسيا في فبراير 2022.كما سيجري توفير مليارات إضافية والتي ستكون، على سبيل المثال ، متاحة من خلال البنك الدولي.

وتعتبر الولايات المتحدة أهم حليف لأوكرانيا في صراعها الدفاعي ضد الغزو الروسي. ومنذ بداية الحرب ، قدمت الولايات المتحدة، وفقا لأرقامها الخاصة، أو تعهدت بأكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف وحدها.

وأقر الكونجرس الأمريكي في نهاية العام الماضي ميزانية توفر حوالي 45 مليار دولار لأوكرانيا حتى نهاية سبتمبر، عندما تنتهي سنة الميزانية الاتحادية.

ووافق الكونجرس في ذلك الوقت على أموال أكثر بقليل مما طلبه بايدن في الأصل. لكن الوضع في الكونجرس مختلف الآن، لأن الجمهوريين لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس النواب. وبعضهم متشكك في دعم كييف والبعض الآخر رافض تماما لذلك.

وقال مسؤول أمريكي إن هناك ما يكفي في الميزانية من أجل أوكرانيا هذا العام، لكن الحكومة ليست متأكدة إلى متى ستستمر الحرب، رغم أنها تفترض أنها ستظل مستعرة في أكتوبر المقبل، عندما تبدأ السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة.

ولا تزال حكومة بايدن تطلب المزيد من المساعدات الطارئة من الكونجرس ، بما في ذلك من اجل الحدود وإدارة الكوارث. كما يريد بايدن حوالي 200 مليون دولار لتقوية الدول الأفريقية ضد مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر.