علق الإعلامي نشأت الديهي، على الجدل المثار حول المطالبات بإغلاق وحجب تطبيق تيك توك في مصر، في ظل حظره في العديد من الدول، مثل فرنسا وتركيا وبلجيكا والدنمارك والهند وأستراليا وغيرها.

ورأى خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، وجود إساءة استخدام لتطبيق تيك توك في مصر ووسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة دراسة ظاهرة «التسول الإلكتروني» التي انتشرت بشكل مقلق عبر البث المباشر.

ووصف بعض الفيديوهات التي وصلته عبر التطبيق بأنها «مخجلة» و «تسيء للمجتمع المصري وقيمه»، قائلا: «بعض الأشخاص يرسلون لي فيديوهات، اندهش من سيدة قاعدة في بيتها فاتحة لايف وتتكلم كأنها تتسول، بتشحت! ثم يبدأ يتطور الحديث إلى كلام وسلوك خارج.. شاهدت مقاطع يندى لها الجبين أنا مكسوف وخجلان».

كما حذر الديهي، من خطورة بعض المحتوى المتداول عبر تيك توك، والذي يروج لأفكار المثلية الجنسية، ويسيء للأسرة المصرية وقيم المجتمع.

وطالب بضرورة مواجهة هذه الظواهر الرقمية الدخيلة على المجتمع المصري، قائلا: «بعض ما يبث على تيك توك -وهو كثير- على اللايف وبعض المنصات يسيء للأسرة والمرأة والبنت المصرية والمجتمع بالكامل، مثل ظواهر التسول الاليكتروني قاعدين بيشحتوا بشكل بشع جدًا».