حزب الله اللبناني يدين إعلان نتنياهو بشأن «تهويد غور الأردن»

أدان "حزب الله" اللبناني في بيان مساء اليوم الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته " تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية"، معتبرًا أن هذا القرار هو عدوان على الشعب الفلسطيني.

وقال الحزب في بيان له: "يدين حزب الله إعلان رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية، ويعتبر هذا القرار عدواناً على الشعب الفلسطيني الذي لديه كامل الحق في مقاومة أي اعتداء على أرضه أو مقدرات بلاده".

ورأى "حزب الله" في بيانه أن"هذا الإعلان يأتي بعد سلسلة من المواقف الخليجية الداعمة لكيان العدو، والتي أعطته الحق في العدوان على الشعوب العربية في لبنان وفلسطين".

وأضاف البيان :"كما شكلت الخطوات التطبيعية والمساعي الخليجية لبناء أحلاف مع العدو فرصة لنتنياهو لقضم المزيد من الأراضي العربية، بعد إعلانه سابقا ضم القدس الشريف وأجزاء واسعة من الضفة الغربية ثم الجولان واليوم غور الأردن، وسط شراكة أمريكية إسرائيلية خليحية معلنة".

وذكر البيان "أن كل الخطوات التهويدية الإسرائيلية هي إجراءات باطلة سيواجها الشعب الفلسطيني موحدًا وسيفشلها كما واجه صفقة القرن المزعومة موحداً وأسقطها، وأن فلسطين بكامل ترابها حق للشعب الفلسطيني ولن يتغير هذا الحق مهما فعل العدو".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن أمس الثلاثاء عزمه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.