 الأمم المتحدة: مستعدون لدعم الحكومة اللبنانية الجديدة لتنفيذ أجندة إصلاحية - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: مستعدون لدعم الحكومة اللبنانية الجديدة لتنفيذ أجندة إصلاحية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
أ ش أ
نشر في: السبت 11 سبتمبر 2021 - 12:02 ص | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 12:02 ص

قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الحكومة اللبنانية الجديدة في تنفيذ أجندة إصلاحية تخدم جميع اللبنانيين.

وأضافت ديكارلو، في تصريح اليوم الجمعة، أن تشكيل حكومة جديدة يمثل فرصة لوقف الأزمات المتفاقمة في البلاد.

وأوضحت أن المسئولين في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان وفريق العمل بالأمم المتحدة ببيروت مستعدون لدعم الحكومة في تنفيذ الأجندة إصلاحية لصالح الشعب اللبناني.

وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقعا اليوم مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بحضور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي دام لـ 13 شهرا منذ استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من شهر أغسطس العام الماضي.

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