قوات الاحتلال تحاصر المستشفى التركي الحكومي في مدينة طوباس

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حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مستشفى طوباس التركي الحكومي في الأطراف الشمالية للمدينة.

وبحسب ما نشرته شبكة فلسطين للأنباء «شفا»، أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى المستشفى، ومنعت وصول سيارات الإسعاف إليه.

وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال عززت وجودها العسكري في محيط المدينة، ما أدى إلى تصاعد حالة التوتر بين الأهالي».

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين، خلال اقتحامها المتواصل لمدينة طوباس، وبلدة طمون.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حامد راشد حامد دراغمة (45 عاما)، وصالح جميل محمود مسلماني (30 عاما)، ويسري عزات حامد دراغمة (28 عاما)، وعمار غالب مصطفى صوافطة (36 عاما)، من طوباس، ويزيد رايق بشارات من طمون.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على مدينة طوباس، وبلدة طمون، منذ الليلة الماضية، ولا تزال تغلق جميع مداخل المدينة وتواصل حصار المستشفى التركي الحكومي.

وفجرا، قصفت قوات الاحتلال، مجموعة من المواطنين، قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وهم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).