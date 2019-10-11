العاصمة اليابانية تستعد لقدوم الإعصار القوي «هاجيبس»

تستعد اليابان لإعصار "هاجيبس" القوي اليوم الجمعة، وذلك بعد شهر من عاصفة قوية ضربت العاصمة طوكيو، مما أدى إلى تعطيل وسائل النقل كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي. وحذرت سلطات الأرصاد من رياح "عاتية" وأمطار استوائية وهبوب عاصفة.

وجلب السكان في شرق اليابان ووسطها البطاريات وزجاجات المياه والشعرية سريعة التحضير وأغذية أخرى في الوقت الذي يتوقع وصول الإعصار فيه إلى المنطقتين غدا السبت.

وقال ياسوشي كاجيهارا، الذي يرأس قسم رصد الحرارة في هيئة الأرصاد الجوية: "هناك احتمال متزايد بأن يصل الإعصار القوي للغاية إلى اليابسة في منطقة توكاي أو في منطقة كانتو غدا"، في إشارة إلى وسط وشرق اليابان.

وأضاف كاجيهارا في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن يتسبب الإعصار في هبوب رياح عاتية وارتفاع أمواج المد وهطول أمطار قياسية في مناطق واسعة من شمال شرق إلى غربي اليابان.

وأوضح كاجيهارا أن هاجيبس يشبه إعصارا ضرب شرق ووسط اليابان عام 1958، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وحذر من انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب الأنهار، كما طالب السكان بمغادرة منازلهم في وقت مبكر والبقاء في مناطق آمنة حرصا على حياتهم.

وكان قد تم إلغاء مباراتين ضمن بطولة كأس العالم للرجبي كان من المقرر انطلاقهما يوم السبت، وذلك بسبب التأثير المتوقع للإعصار، حسبما أفاد المنظمون.

وأثر الإعصار أيضا على سباق الجائزة الكبرى اليابانية لسباق "فورمولا 1" مطلع الأسبوع المقبل في سوزوكا حيث تم تأجيل التصفيات من السبت إلى الأحد ، وفقًا لمسؤولي فورمولا 1، كما تم إلغاء جميع الأحداث يوم السبت في مضمار سوزوكا.

كما قررت شركات الطيران بالفعل إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية يوم السبت.

ومن المقرر أيضا إلغاء العديد من خدمات القطارات بما في ذلك خدمات القطار فائق السرعة في منطقة العاصمة طوكيو يوم السبت.