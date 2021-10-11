لبنان: اندلاع حريق داخل خزان بمنشآت النفط بالزهراني

اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين، في خزان داخل إحدى منشآت النفط في الزهراني - وهي إحدى أكبر منشآت النفط جنوبي لبنان.

وتعمل عناصر من الدفاع المدني على إخماد الحريق، حيث تواصلت 15 آلية إطفاء مكتملة الطواقم للسيطرة على الحريق لعزل الخزان الذي اندلعت فيه النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الخزانات المجاورة لرقعة الحريق حفاظا على السلامة العامة.

وأدى الحريق إلى غلق الطرق المحيطة بمنشآت الزهراني، كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى عدم التواجد على مسافة قريبة من موقع الحريق لحين الانتهاء من الإطفاء.