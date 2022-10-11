وقع الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وبيت العائلة المصرية، بحضور الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور ناصر الجيزاوي نائب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وعمداء كليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية، والأمناء المساعدين، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة.

وأعرب رئيس جامعة بنها، عن سعادته بتوقيع البروتوكول الذي بادرت إليه الجامعة إيمانا منها بضرورة توحيد القوى الوطنية، ونشر السلام من خلال سماحة النص، فنحن جميعا نسيج وطن ونعمل معا من أجل وحدة الوطن ورفعته تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

وأكد رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى تأكيد المواطنة والعيش المشترك، وبلورة الخطاب الديني من أجل مستقبل أفضل، بالإضافة إلى استعادة القيم المشتركة والجامعة للحفاظ على الشخصية والهوية المصرية، ورصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعي ونبذ العنف والقضاء على التناحر وتقبل الرأي الآخر.

وأشار سوسة، إلى أننا في جامعة بنها نسعى إلى خلق جيل وطني معتز بذاته وفخور بتاريخ بلاده حيث وقعنا في الشهر الماضي بروتوكول تعاون مع دار الإفتاء المصرية، بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية؛ بهدف مزيد من التعاون لخدمة أبنائنا الطلاب، وعقد العديد من الأنشطة والفعاليات والدورات لتنمية المعارف وصقل مهارات الطلاب في الموضوعات والقضايا المشتركة.

ومن جانبه، أكد الأنبا أرميا، أن بيت العائلة المصرية له وقع عددا من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات بهدف العمل على غرس القيم الإنسانية والوطنية بين شباب الجامعة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن ونشر ثقافة التنوع والمواطنة وإسراء الحوار الوطني والتواصل المباشر المكثف والفعال.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، الشكر إلى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها على حسن الاستقبال وحرصه على خلق نوع من التوأمة بين جامعة بنها وبيت العائلة المصرية وإتاحة الفرصة لتوصيل الفكر المعتدل للطلاب من خلال المصادر الموثقة والمعتمدة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تقودها الدولة المصرية؛ للحفاظ على المصلحة العامة للوطن.

يذكر أن بروتوكول التعاون يتضمن إقامة العديد من الندوات والفعاليات المشتركة المتخصصة في شؤون بيت العائلة المصرية من خلال الأنشطة والمعسكرات ‎الصيفية الطلابية في الكليات والمدن الجامعية بجامعة بنها.