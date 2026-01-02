أمريكا تخفض الرسوم على واردات المكرونة الإيطالية

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة خفضت بشكل حاد الرسوم الجمركية المقترحة على عدد من مصانع المعكرونة الإيطالية، وذلك بعد إعادة تقييم أنشطتها في الولايات المتحدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الولايات المتحدة أن 13 شركة معكرونة إيطالية ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 92%، إضافةً إلى النسبة المعتادة البالغة 15% على معظم وارداتها من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من أول يناير 2026، متهمة شركتين على وجه الخصوص، وهما "لا موليسانا" و"جاروفالو"، ببيع المعكرونة بأسعار منخفضة بشكل غير عادل.

ووفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فقد جمعت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية في عام 2025 نتيجةً لهذه الرسوم الجديدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة الخارجية الإيطالية القول إنه بعد مراجعة الوضع، خفضت وزارة التجارة الأمريكية الرسوم الجمركية المفروضة على "لا موليسانا" إلى 26ر2%، بينما ستفرض على شركة جاروفالو رسوما بنسبة 98ر13%.

في الوقت نفسه ستخضع الشركات الـ 11 الأخرى، والتي لم تخضع ملفاتها لمراجعة فردية، لرسوم جمركية بنسبة 09ر9%.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية "إن إعادة حساب الرسوم الجمركية دليل على اعتراف السلطات الأمريكية برغبة شركاتنا البناءة في التعاون"، مضيفة أن النتائج الكاملة للمراجعة الأمريكية ستصدر في 11 مارس المقبل، مؤكدةً استمرارها في تقديم الدعم للشركات المتضررة خلال الأسابيع المقبلة.

كانت الرسوم الجمركية المقترحة على المعكرونة قد شكلت إحراجاً لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي كانت تأمل أن تحمي علاقاتها الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الإيطالية من أي رسوم إضافية.

وبلغت قيمة صادرات إيطاليا من المعكرونة أكثر من 4 مليارات يورو (7ر4 مليار دولار) في عام 2024، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء (آيستات). وبلغت قيمة صادرات المعكرونة الإيطالية إلى السوق الأمريكية خلال الفترة نفسها نحو 800 مليون دولار.