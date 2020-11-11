روسيا تعتزم افتتاح قاعدة بحرية في السودان

تعتزم روسيا افتتاح قاعدة بحرية لها في السودان، بغرض توسيع نطاق نفوذها في إفريقيا.

جاء ذلك في مسودة اتفاقية بين البلدين، حسب وثيقة نشرتها الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، ووفقًا لهذه المسودة فإنه من المنتظر أن تخدم هذه القاعدة في شمال شرق إفريقيا على ساحل البحر الأحمر، أحد أهم معابر التجارة في العالم، كمركز لوجستي وصيانة للسفن الحربية.

ونصت المسودة على أن القاعدة ذات طبيعة دفاعية خالصة، وليست موجهة ضد دول أخرى، وأنه من الممكن أن تعمل القاعدة على حفظ السلام والاستقرار في المنطقة.

كانت روسيا قد نظمت، قبل عام، قمة شارك فيها 10000 ممثل من أكثر من 50 دولة إفريقية، كما أن الجيش الروسي لديه اتفاقيات تعاون بالفعل مع بعض الدول في القارة السمراء.

وترسل روسيا من وقت لآخر مستشارين عسكريين إلى دول إفريقية، وذلك في إطار سعي روسيا إلى استعادة قوة نفوذها في إفريقيا كما كان عليه الحال قبل انهيار الاتحاد السوفيتي السابق منذ أكثر من 30 عامًا.