 ألمانيا.. إصابات كورونا اليومية تتخطى 50 ألفا للمرة الأولى منذ بداية الوباء - بوابة الشروق
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ألمانيا.. إصابات كورونا اليومية تتخطى 50 ألفا للمرة الأولى منذ بداية الوباء

هديل هلال
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 10:42 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 10:42 ص

سجلت ألمانيا عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 50 ألفًا و196 حالة إضافية خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى عنف موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.

ونقلًا عن موقع «يورونيوز عربية» تعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية 50 ألفا منذ بداية الوباء في ألمانيا، وبلغ عدد الوفيات 235 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وكانت المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل صرحت، الأربعاء الماضي، أن ارتفاع عدد الإصابات مجددا في البلاد خصوصا منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي «مأساوي».


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