نيفين القباج: مصر قدمت أكثر من 9 ملايين طن مساعدات إلى أهالي غزة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، إن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية لأكثر من سبعة عقود.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان «صوت غزه من القاهرة»، مساء السبت، أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمي الأرض والعرض، مشددة على أن ما يحدث في قطاع غزة هو خرقا صريحا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وانتهاك صريح أيضا لاتفاقية جنيف، وكل هذا يعتبر جرائم حرب.

وأشارت إلى أنه على مدار 35 يوما من الحرب على قطاع غزة، والاحتلال يرتكب الحرائق ويقذف المدنيون بالقنابل ويقتل الأبرياء، إلا أن غزة ما زالت صامدة ومصر تدعمانها قيادة وحكومة وشعبا، موضحة مصر قدمت أوجه الدعم كافة للقطاع، حيث قدمت أكثر من ٩ ملايين طن مساعدات إلى أهالي القطاع.

ووجهت التحية خاصة للتحالف الوطني والتنموي والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة حياة كريمة وكل من قام وساهم في توصيل المساعدات لغزة، منوهة بأن مصر أصبحت مقرا ل٢٧ دولة و١٦ منظمة دولية لتلقي وتقديم الدعم لأهالي غزة، إلى جانب العمل على تجهيز مخازن لاستقبال المساعدات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.