تشغيل أكبر منشأة لتخزين طاقة البطاريات في القارة الإفريقية

بدأت شركة إسكوم هولدنجز، للكهرباء والمملوكة للدولة في جنوب إفريقيا، تشغيل أكبر منشأة لتخزين طاقة البطاريات في القارة الأفريقية، في إطار جهودها لإنهاء أزمة نقص الكهرباء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إسكوم قولها في بيان، الجمعة، إن مشروع هيكس لنظام تخزين طاقة البطاريات في بلدة وورسيستر بمقاطعة ويسترن كيب يستخدم بطاريات مرافق واسعة النطاق مخصصة لتخزين ما يكفي من الطاقة لتزويد بلدة، يبلغ عدد سكانها 100 ألف شخص، بالكهرباء لمدة حوالي 5 ساعات.

وكانت شركة الكهرباء الحكومية قد عجزت عن تلبية الطلب على الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار بما يعرقل الاقتصاد، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ولا يمكن الاعتماد عليها وتتسم بسوء أعمال الصيانة.

وكانت شركة هيوسونج هيفي اندستريز كورب الكورية الجنوبية وبينج جاو جروب الصينية قد فازتا بعقد العام الماضي لبناء مثل هذه المشروعات ضمن برنامج يموله البنك الدولي.