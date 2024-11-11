استشهاد 38 شخصاً في غارات إسرائيلية على لبنان

استشهد 38 شخصا اليوم الأحد في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل الحصيلة الأكبر في بلدة علمات في قضاء جبيل بشمال بيروت، حيث استشهد 23 شخصا، من بينهم سبعة أطفال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا هناك.

وأوضحت الوزارة أن المبنى كان يؤوي أشخاصا فروا من القصف الإسرائيلي على بعلبك والقرى المحيطة بها في شرق لبنان.

وقالت الوزارة إن أفراد الدفاع المدني والصليب الأحمر في الموقع انتشلوا 23 جثة، من بينهم سبعة أطفال، مضيفة أنه من المرجح أن ترتفع الحصيلة مع انتشال أشلاء من جثث أشخاص آخرين من الموقع للتعرف عليها.

وقال ياسر، عضو جمعية كشافة الرسالة إسلامية للدفاع المدني، إنه "كان هناك أكثر من 30 شخصا من ثلاث عائلات مختلفة، وجاءوا إلى هنا بحثاً عن ملجأ آمن".

وقال الجيش الإسرائيلي ردا على طلب أنه هاجم مستودعات أسلحة تابعة لميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران في علمات، وتم اتخاذ إجراءات مسبقة قبل الهجوم مثل الاستطلاع الجوي لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين. ويتم حاليا التحقيق في تفاصيل الهجوم.

وأمس السبت، استشهد 53 شخصا وأصيب 99 آخرون في هجمات إسرائيلية على لبنان.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الصراع المسلح بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله اللبناني المدعوم من إيران قبل أكثر من عام، استشهد 3189 لبنانيا وأصيب 14078 آخرون.

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه اكتشف نفقا تابعا لحزب الله يعمل جزئيا تحت مقبرة في جنوب لبنان ويحتوي على أسلحة.

وقال الجيش إنه عثر على مقرات قيادة ومساحات للمعيشة، بالإضافة إلى مستودعات للأسلحة والمعدات القتالية في مجمع تحت المقابر. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الموقع.