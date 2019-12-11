مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء الموافق 11/12/2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها محليًا مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري، وعالميًا كلوب بروج أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
كأس العلام للأندية:
السد أمام هينجين سبورت – الساعة 19:30 – BeIN Sports 1HD
دوري أبطال أوروبا:
دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي – الساعة 19:55 – BeIN Sports 3HD
شاختار دونيتسك أمام أتلانتا – الساعة 19:55 – BeIN Sports 3HD
باريس سان جيرمان أمام جالطة سراي – الساعة 22:00 – BeIN Sports 6HD
كلوب بروج أمام ريال مدريد – الساعة 22:00 – BeIN Sports 3HD
بايرن ميونيخ أمام توتنهام هوتسبير – الساعة 22:00 – BeIN Sports 2HD
أتلتيكو مدريد أمام لوكوموتيف موسكو – الساعة 22:00 – BeIN Sports 5HD
باير ليفركوزن أمام يوفنتوس – الساعة 22:00 – BeIN Sports 4HD
أوليمبياكوس أمام سرفينا زفيزدا – الساعة 22:00 – BeIN Sports 7HD
الدوري المصري:
حرس الحدود أمام نادي مصر – الساعة 17:00 – On Sport 2
الإسماعيلي أمام مصر المقاصة – الساعة 17:00 – On Sport HD
وادي دجلة أمام الأهلي – الساعة 19:30 – On Sport HD