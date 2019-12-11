مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء الموافق 11/12/2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها محليًا مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري، وعالميًا كلوب بروج أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس العلام للأندية:

السد أمام هينجين سبورت – الساعة 19:30 – BeIN Sports 1HD

دوري أبطال أوروبا:

دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي – الساعة 19:55 – BeIN Sports 3HD

شاختار دونيتسك أمام أتلانتا – الساعة 19:55 – BeIN Sports 3HD

باريس سان جيرمان أمام جالطة سراي – الساعة 22:00 – BeIN Sports 6HD

كلوب بروج أمام ريال مدريد – الساعة 22:00 – BeIN Sports 3HD

بايرن ميونيخ أمام توتنهام هوتسبير – الساعة 22:00 – BeIN Sports 2HD

أتلتيكو مدريد أمام لوكوموتيف موسكو – الساعة 22:00 – BeIN Sports 5HD

باير ليفركوزن أمام يوفنتوس – الساعة 22:00 – BeIN Sports 4HD

أوليمبياكوس أمام سرفينا زفيزدا – الساعة 22:00 – BeIN Sports 7HD

الدوري المصري:

حرس الحدود أمام نادي مصر – الساعة 17:00 – On Sport 2

الإسماعيلي أمام مصر المقاصة – الساعة 17:00 – On Sport HD

وادي دجلة أمام الأهلي – الساعة 19:30 – On Sport HD