لغة الأرقام تبشر كوت ديفوار قبل مواجهة افتتاح كان 2023

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب الحسن واتارا، في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، في العاشرة من مساء غدٍ، السبت، حيث تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

كوت ديفوار تستضيف منافسات النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وتنطلق البطولة الأهم في القارة السمراء بمواجهة كوت ديفوار أمام غينيا بيساو، في العاشرة من مساء غدٍ، السبت.

واستعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مباراة الافتتاح بلغة الأرقام بين الفريقين على النحو التالي:

- ستكون هذه المواجهة الأولى بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية CAF.

- تشارك كوت ديفوار في النسخة الـ25 من كأس الأمم الإفريقية، مصر فقط هي التي شاركت في أكبر عدد من البطولات برصيد 26، وسيحاول الأفيال الفوز باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 1992 و2015.

- تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية، بعد 40 عاماً من انعقادها لأول مرة في البلاد عام 1984. وفازت الكاميرون باللقب بينما خرجت كوت ديفوار من دور المجموعات.

- وصل البلد المستضيف بشكل منهجي إلى مراحل خروج المغلوب من البطولة في جميع النسخ باستثناء نسخة واحدة من آخر 14 نسخة -الجابون في 2017- ومع ذلك، لم يفز أي بلد مضيف بكأس الأمم الإفريقية منذ مصر في 2006.

- لم تتعرض كوت ديفوار لأي هزيمة في آخر 12 مباراة افتتاحية لها في كأس الأمم الإفريقية (فوز 7 تعادل 5)- آخر مرة خسروا فيها مباراتهم الأولى في نسخة من البطولة كانت عام 1996 (0-2 أمام غانا).

- ستكون المباراة الافتتاحية هي المباراة رقم 100 لكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية، ليصبح ثالث فريق يصل إلى هذا الرقم بعد مصر وغانا.

- هذه هي المشاركة الرابعة لغينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية بعد ظهورها لأول مرة في المسابقة قبل ست سنوات فقط في عام 2017، احتلوا المركز الأخير في مجموعتهم في كل من مشاركاتهم الثلاث السابقة، بإجمالي ثلاثة تعادلات وست هزائم .

- فقط بنين (14) وموزمبيق (12) خاضا مباريات أكثر من غينيا بيساو (9) في كأس الأمم الإفريقية دون أن يفوزا بأي مباراة.

- فشلت غينيا بيساو في التسجيل في آخر سبع مباريات لها في كأس الأمم الإفريقية، وهو رقم قياسي لأي فريق في تاريخ المسابقة، في المجمل، لقد مرت أكثر من 11 ساعة منذ آخر مرة هزوا فيها الشباك (707 دقيقة)، وهو هدف بيكيتي ضد الكاميرون في 18 يناير 2017.

- إذا لعب ماكس جرادل، ستكون هذه هي المرة السابعة التي يشارك فيها في كأس الأمم الإفريقية، ليعادل بوبكر باري وسياكا تيني وكولو توريه باعتبارهم الإيفواريين الأكثر مشاركة في كأس الأمم الإفريقية، لقد كان جزءًا من الفريق الفائز في عام 2015.

- سجل ثنائي زينهو جانو وجورجينيو 55% من أهداف غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 (3 أهداف لكل منهما، من إجمالي 11 هدفًا للمنتخب).