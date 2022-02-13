الإسماعيلي يُعلن غياب «موريل» أمام بيراميدز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الدكتور مجدي الباز طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أنالأشعة التي خضع لها الإيفواري جان موريل جناح الفريق، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة وإجهاد في العضلة الأمامية.

وقال مجدي الباز في تصريحاته: «اللاعب الإيفواري يحتاج لفترة تأهيل تمتد إلى سبعة أيام قبل العودة والانتظام بالتدريبات الجماعية للفريق». وبذلك تأكد غياب اللاعب عن مواجهة بيراميدز، في بطولة الدوري.

وتعرض ”جان موريل” لهذه الإصابة خلال مشاركته في مباراة فيوتشر الأخيرة، التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

في سياق متصل، خاض محمود عبدالعاطي دونجا ارتكاز الفريق تدريبات منفردة خلال مران اليوم بعد تعرضه لكدمة في وتر أكليس حسب تصريحات الجهاز الطبي.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد في الوقت الحالي لملاقاة فريق بيراميدز مساء الأربعاء المقبل في تاسع جولات المسابقة المحلية على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.