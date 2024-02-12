أعرب عبد الله سيسيه، لاعب نادي الزمالك السابق عن سعادته بتتويج منتخب بلاده في بطولة كأس إفريقيا، التي أُقيمت في كوت ديفوار.

وقال عبد الله سيسيه في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أشكركم على التهنئة بالتتويج بكأس إفريقيا.. مصر بلد كبير، ومنتخب مصر فريق عريق ولديه لاعبين ومدربين كبار".

وأضاف النجم الإيفواري: "سيناريو فوز منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس إفريقيا؟ نحن أمام واقع الآن، كوت ديفوار فازت بالبطولة، وحققت كأس إفريقيا".

وتابع: "تمنينا أن نظهر بشكل أفضل، لكننا لم نتوقع هذا السيناريو أو نتخيله، بالنظر لهذه المسيرة لا يمكن شرح الأمر، هذه هي كرة القدم".

وأتم عبد الله سيسيه تصريحاته قائلًا: "فيكتور أوسيمين أبهرني كثيرًا، كان يقدم أداءً رائعًا، ولم يبخل بمجهوده على لاعبي منتخب نيجيريا".