اللواء سمير فرج: ترامب يريد السيطرة على غزة لضرب الصين بإنشاء قناة بن غوريون

فسر اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أسباب رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السيطرة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهدف يتضمن أبعادا سياسية واقتصادية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن الصين تنفذ حاليا أكبر مشروع بحري في العالم، وهو طريق تجاري يستهدف نقل سفن تحمل 24 ألف حاوية وناقلات بترول إلى أوربا.

وأضاف أن من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول العام المقبل، لافتا أنه سيمكن الصين من السيطرة على حركة التجارة مع أوروبا.

وأوضح أن ترامب يريد السيطرة على غزة كجزء من الاستراتيجية لضرب الممر التجاري الصيني؛ من أجل استكمال مخطط إسرائيل لإنشاء قناة بديلة لقناة السويس تسمى «بن غوريون»، تربط بين إيلات على البحر الأحمر وعسقلان على البحر الأبيض المتوسط، عبر صحراء النقب.

وتابع أن «القناة الإسرائيلية المخطط لها ستكون بعمق 30 مترا، وهو نفس عمق قناة السويس، وستتكلف حوالي 16 مليار دولار؛ لكن المشكلة تكمن في أن عسقلان تقع بجوار قطاع غزة، وهو ما يجعل تنفيذ المشروع مستحيلا دون السيطرة على القطاع».

وأكد أن ترامب يهدف من خلال السيطرة على غزة إلى تحقيق هدفين؛ الأول هو ضرب الممر التجاري الصيني، والثاني تصفية القضية الفلسطينية.