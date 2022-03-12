أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر بالأزمة الأوكرانية الروسية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لم تتأثر حتى الآن منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن حركة التجارة مازالت مستمرة في البحر الأسود ولم تتوقف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن السفن القادمة من البحر الأسود تمثل 9% من إجمالي حمولات قناة السويس، مشيرًا إلى استعدادهم لمواجهة أي أزمات قد تتعرض إليها القناة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأضاف، أن حركة السفن المارة في القناة كانت ثابتة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تزامنًا مع الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأوضح أن القناة بصدد توفير حزمة من الحوافز لجذب أكبر قدر من السفن مثلما حدث إبان أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى زيادة رسوم عبور السفن في القناة بداية العام الجاري، منوهًا عن زيادة الأسعار مرة أخرى في شهر مارس الجاري، والتي بلغت 15 ألف دولار، بعد أن كانت ألف دولار.

واستكمل، أن قناة السويس ليس لها أي علاقة بالسياسة وما يدور حول العالم من نزاعات، ويتم عبور جيمع الدول في القناة دون تمييز، مشيرًا إلى عبور سفينة «إيفرجفن»، للمرة الرابعة بعد مرور عام كامل على أزمة الجنوح.