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فجر فريق البنك الأهلي مفاجأة مدوية بالفوز على الأهلي بنتيجة 3/4 على ستاد القاهرة مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 15 ببطولة الدوري.

تقدم الأهلي في النتيجة ثلاث مرات بأهداف أنتوني موديست ورضا سليم وحسين الشحات في الدقائق 4 و28 و72.

وأدرك البنك الأهلي التعادل بثلاثة أهداف سجلها كريم بامبو ومحمد هلال وسعيد سيمبوري في الدقائق 7 و63 و84 قبل أن يخطف ياو أنور هدف الفوز في توقيت قاتل بالدقيقة 94.

وحقق البنك الأهلي فوزا تاريخيا هو الأول له أمام الأهلي، والأول له في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد ثلاثة تعادلات وخسارة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

أما الأهلي تلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 17 نقطة من 8 مباريات في المركز العاشر.

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبعة تعديلات على التشكيل الأساسي مقارنة بالمباراة الأخيرة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

وبدأ اللقاء بإيقاع سريع للغاية ولم يعترف الفريقان بفترة جس النبض بل هز الأهلي الشباك بعد مرور أربع دقائق عندما مرر علي معلول إلى إمام عاشور الذي سدد كرة قوية ارتدت من محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي لترتد إلى أنتوني موديست ليكملها بسهولة في الشباك.

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 3 أهداف في بطولة الدوري هذا الموسم، والخامس له بقميص الأهلي في كل المسابقات.

لكن البنك الأهلي تدارك الصدمة المبكرة وسجل التعادل سريعا بعد اختراق ياو أنور داخل منطقة الجزاء ليلعب كرة عرضية قابلها كريم بامبو بقدمه في شباك مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

تبادل الفريقان التسديدات على المرميين حيث تصدى أبو جبل لتسديدة جديدة من إمام عاشور، بينما سدد ياو أنور في الشباك من الخارج، وبعدها أضاع رضا سليم فرصة خطيرة بعد تمريرة من رامي ربيعة.

ومن تمريرة طولية لمصطفى شوبير، ارتبك محمد عبد الغني مدافع البنك الأهلي ليمرر الكرة إلى رضا سليم ليسجل اللاعب المغربي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 36 فاجأ طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي لاعبيه بإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في محاولة لتحسين الأداء على مستوى الخطوط الثلاثة للفريق.

وهدأ الإيقاع نسبيا في الدقائق الأخيرة حيث سدد رضا سليم كرة طائشة فوق العارضة في الدقيقة 40، ورد أحمد النادري بتسديدة بجوار القائم الأيمن لمصطفى شوبير لينتهي الشوط الأول بتفوق الأهلي.

تواصلت الإثارة في انطلاقة الشوط الثاني حيث أهدر رضا سليم انفرادا تاما بالمرمى مسددا الكرة في جسد محمد أبو جبل بعد تمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة.

وبعدها سدد مروان عطية كرة بجوار القائم، وتألق أبو جبل مجددا بالتصدي لفرصة محققة أمام كريم فؤاد في الدقيقة 62.

ووسط النشاط الهجومي للأهلي، سجل البنك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 63 حيث مرر أيمن أشرف كرة إلى داخل منطقة الجزاء لزميله محمد هلال الذي سدد كرة أرضية على يمين مصطفى شوبير.

وتحرك كولر سريعا لتنشيط صفوف الأهلي بثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 66 حيث أشرك حسين الشحات وطاهر محمد وكريم نيدفيد مكان كريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور.

وفي الدقيقة 70 لعب علي معلول كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها موديست بضربة رأس بجوار القائم الأيسر.

وبعدها بدقيقتين انفرد محمد مجدي أفشة من الجهة اليمنى بعد تمريرة من طاهر محمد، ليمرر أفشة إلى حسين الشحات ليسدد بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

وتوغل حسين الشحات داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ارتدت من أيمن أشرف لتذهب إلى رامي ربيعة الذي سد كرة عالية فوق العارضة بالدقيقة 77 وبعدها بثلاث دقائق أبعد أبو جبل محاولة خطيرة أمام طاهر محمد.

شارك محمد هاني مكان أكرم توفيق، بينما باغت البنك الأهلي الجميع بتسجيل هدف التعادل عبر لاعبه البوركيني سعيدو سيمبوريه الذي تابع كرة مرتدة من مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي بقدمه في المرمى.

ورمى مارسيل كولر بورقة هجومية جديدة حيث أشرك محمود كهربا مكان مروان عطية، بينما سدد رامي ربيعة كرة خطيرة بجوار القائم في الدقيقة 90.

احتسب الحكم ست دقائق وقت بدل ضائع، فجر خلالها البنك الأهلي مفاجأة بتسجيل هدف رابع بضربة رأس لياو أنور بعد عرضية من أحمد النادري.

وفي الثواني الأخيرة، حاول الأهلي تسجيل هدف التعادل إلا أن محمد أبو جبل أبعد تسديدة أفشة من ركلة حرة، بينما تكفل القائم الأيمن بإبعاد محاولة أخرى من حسين الشحات لينتهي اللقاء بفوز تاريخي للبنك الأهلي.