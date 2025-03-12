مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن مسيرة إسرائيلية معادية حلقت في أجواء مدينة بنت جبيل وبلداتها، وهي تبث عبر مكبر الصوت تسجيلات تحرض على المقاومة.

وفي وقت سابق، حلق الطيران المسيّر المعادي في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، على علو منخفض، وكذلك في أجواء مدينة الهرمل وقرى القضاء.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك له، أسفرت عن 86 قتيلا و285 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة «الأناضول»، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.