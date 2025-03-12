عصام كاريكا: ظهرت 3 مرات في مقالب رامز جلال «وكنت عارف»

شدد الملحن والموزع عصام كاريكا، أن تصريحاته السابقة بشأن «ترتيب» برامج الفنان رامز جلال لم تكن هجوما؛ ولكن مجرد رد على سؤال، معبرا عن قوة صداقتهما والعلاقة التي تجمعهما.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»: «رامز جلال من أعز أصدقائي، لكن عندما سألوني وأنت تذهب إليه أو إلى برامج المقالب بتكون عارف؟ أنا بكون عارف، أنا طلعت مع رامز 3 مرات ومع هاني رمزي 4 مرات، وكنت عارف».

وتابع حديثه: «عندما سألوني أنت عارف، مينفعش أكذب قولت لهم أنا عارف؛ لكن نوعية المقلب هتكون إيه بالظبط مش أوي، مرة قالوا لي تفتح الأسانسير تلاقي رامز واقف فتحت لقيت أسد، إذن أنا عارف؛ لكن بالظبط إيه مش أوي».

ورد على سؤال الإعلامية راغدة شلهوب حول تلقيه أجرًا نظير المشاركة في هذه المقالب قائلا: «أكيد، تعملي حلقة مع رامز خلاص تعلني اعتزلك بكرا».

وفي سياق آخر، جدد تفضيله لصوتي الفنانين كاظم الساهر وجورج وسوف على صوت الفنان عمرو دياب، معقبا: «من وجهة نظري أجمل صوت في الأداء والصوت الصح، كاظم ثم جورج ثم عمرو، وهذا الترتيب عمرو أصلًا عارفه أكيد، أو لا يعرفه».