الاتحاد السكندري يغرم لاعبيه 200 ألف جنيه ويجمد المستحقات المالية

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري توقيع غرامة مالية ضد لاعبي الفريق بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام الجونة، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز.

أوضح نادي الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "قرر المجلس خصم مبلغ 200 ألف جنيه من مستحقات جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج".

وأضاف أن المجلس قرر أيضا إيقاف جميع مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.

ولفت إلى أن مجلس إدارة النادى في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق، وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها يوم 23 مارس ضمن منافسات كأس الرابطة المصرية.

وكان النادي السكندري أعلن عن قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الذي رحل بعد 10 مباريات في قيادة زعيم الثغر هذا الموسم.