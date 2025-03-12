مستوطنون يجرفون أراضي ويقتلعون عشرات الأشجار غرب سلفيت

أقدمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على تجريف ما يقارب 70 طونما من أراضي المواطنين، واقتلاع ما يقارب 80 شجرة في منطقة خلة حسان، الواقعة غرب بلدة بديا بمحافظة سلفيت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

وأفاد الناشط ضد الاستيطان يوسف أبو صفية، أن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا المنطقة وقاموا بتجريف نحو 70 دونما من الأراضي الزراعية، واقتلعوا ما يقارب 80 شجرة، بينها 50 شجرة زيتون يزيد عمرها عن 20 عامًا، و20 شجرة تين، و10 أشجار لوز، بالإضافة إلى هدم سلاسل حجرية وبئر لجمع مياه الأمطار.



وأشار أبو صفية، إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار استهداف متواصل للمنطقة، حيث سبق للمستوطنين أن نفذوا أعمال تجريف وتخريب مشابهة تحت حماية قوات الاحتلال، طالت أشجار الزيتون والتين والعنب.

كما أزالوا سلاسل حجرية، وهدموا غرفا زراعية، وألحقوا أضرارا واسعة بالأراضي، إلى جانب منع المزارعين من الوصول إليها، خاصة بعد إقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين.

وطالب أبو صفية، الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية الأراضي والمزارعين من اعتداءات المستوطنين المستمرة.