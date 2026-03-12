القوافل الطبية تقدم 1589 خدمة مجانية بالقاهرة خلال يومين

• مدير إدارة القوافل: إجراء التحاليل الطبية والأشعة وصرف العلاج بالمجان

كشف الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، انتشار القوافل الطبية الميداني المكثف بالعاصمة، حيث قدّمت ١٥٨٩ خدمة طبية مجانية للمواطنين بمركز طبي الأسمرات ٢ بمنطقة المقطم على مدار يومين، في مشهد يعكس تكامل الجهود وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح مدكور، أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية بالمناطق ذات الكثافة السكانية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما الأولى بالرعاية الصحية.

وأكد أن القوافل الطبية تُنفذ وفق خطة زمنية مُحكمة لتغطية مختلف أحياء محافظة القاهرة، بما يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بصون صحة المواطن باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، ومحورًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شهدت إقبالًا واسعًا من الأهالي، وتم خلالها تقديم خدمات الكشف والعلاج في عدد من التخصصات الحيوية، كالباطنة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة.

وأشار عثمان إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعة وصرف العلاج بالمجان، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين،