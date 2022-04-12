قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أسعار الأغذية ارتفعت بصورة كبيرة عالميًا، فضلًا عن أن سعر الأسمدة ازداد بمعدل 3 أضعاف، مقارنة لما كان الوضع عليه قبل الأزمة الأوكرانية، مرجعًا الأمر إلى الأخطاء التي يقترفها الغرب في الغاز والنفط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مساء الثلاثاء، أن السياسة العقابية التي انتهجتها الدول الأوروبية ضد موسكو سترتد عليهم بشكل سيئ وكبير، منوهًا إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية سيؤدي إلى انتشار الجوع.

ونوه إلى أن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى موجة هجرة جديدة إلى الدول الأوروبية، قائلًا إن «الدول التي فرضت السياسة العقابية ستتحمل العديد من الخسائر».

وذكر أن بلاده تصرف العديد من الموارد لتعزيز القطاعات الاقتصادية، وتتخذ خطوات لرفع البيروقراطية في المجالات الاقتصادية، موضحًا أنها تعمل على إنشاء سلاسل لوجستية جديدة.

وأشار إلى أن موسكو تعول على ارتفاع معدلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لضم رواد اقتصاديين جدد إلى الأسواق، مؤكدًا أن «الحصول على الموارد ليس صعبًا، أو أكثر صعوبة مما كانت عليه الأوضاع في الحرب الباردة».

وتابع: «لا يمكن لدولة واحدة الحفاظ على الهيمنة كاملة، نحن نعمل على كسر المنظومة أحادية القطب التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي»، لافتًا إلى أن «الضغوط الاقتصادية المفروضة على روسيا من أجل الحفاظ على الهيمنة الأحادية لن تنجح».

ولفت إلى تطور الاقتصاد العالمي في آخر 10 سنوات، ووتيرة النمو الاقتصادي للدول التي تفرض «العقوبات غير القانونية» على روسيا، مختتمًا أن تلك الدول عليها التفكير وتحليل تلك المسائل حتى لا تكون الخسائر أكبر.