أطفال فلسطين يضعون الزهور في موضع استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورا لأطفال فلسطينيين يضعون الزهور في موضع استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، خلال تغطيتها لاقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وأقيمت جنازة عسكرية مهيبة للشهيدة، حضرها الآلاف والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي ألقى خطبة قصيرة أمام جثمان الفقيدة، خلال مراسم تشييعها أمام قصر الرئاسة برام الله، صباح الخميس.

وقال عباس، إن أبو عاقلة كانت صوتا وطنيا نقلت معاناة أبناء وطنها، محملا الاحتلال مسؤولية قتلها، ومؤكدا على أنه لن يجري تحقيقها مشتركا مع الاحتلال، معبرا "لا نثق بهم"، كما قرر منح الشهيدة أبو عاقلة وسام نجمة القدس تكريما لها.

واستشهدت أبوعاقلة، في ذكرى اليوم الأول للحرب على غزة 2021، نتيجة استهدافها من قوات الاحتلال برصاصة اخترقت رأسها من ناحية أسفل الأذن رغم ارتدائها السترة وللخودة الواقعية من الرصاص، فيما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر.

وُلدت في عام 1971 في القدس، وهي صحافية فلسطينية تعمل مراسلة ميدانية لشبكة الجزيرة الإعلامية، ويعود أصلها لمدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرت في القدس

تدين ابو عاقلة بالمسيحية، وقد أنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، درست أبو عاقلة في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

وعملت أبو عاقلة في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو الدولية، ثم انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية وتعتبر من أقدم المراسلين وأفضلهم مهنية التي شهدت تغطيات العديد من الأحداث الساخنة في القدس المحتلة.