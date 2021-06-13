 وزير النفط العراقي يتوقع أن تستقر أسعار النفط عند 75 دولارا في النصف الثاني من 2021 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير النفط العراقي يتوقع أن تستقر أسعار النفط عند 75 دولارا في النصف الثاني من 2021


نشر في: السبت 12 يونيو 2021 - 8:54 م | آخر تحديث: السبت 12 يونيو 2021 - 8:54 م

(د ب أ)

توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم السبت أن تستقر أسعار النفط في الأسواق العالمية عند سقف 75 دولار للبرميل الواحد خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال عبد الجبار في تصريحات للصحفيين خلال حضوره معرض بغداد للكتاب مساء اليوم إن أسعار النفط سوف لن تتجاوز سقف 75دولارا ولا تقل عن 68 دولارا خلال النصف الثاني من العام الحالي طبقا لالتزام المنتجين في منظمة البلدان المصدرةللنفط/أوبك/وحلفائها.

وأضاف وزير النفط العراقي أن شركة إكسون موبيل الأمريكية قررت مغادرة العمل في حقل غربي القرنة الأول لكنها ستبقى تعمل ببعض الاستثمارات في العراق.

وأوضح عبد الجبار أن وزارة النفط العراقية تدرس حاليا طرح جولة خامسة من جولات التراخيص للاستثمار في 5 حقول نفطية جديدة بالبلاد، مشيرا إلى أنه يجري حاليا عمليات الدراسة والتدقيق مع الجهات الرقابية في الوزارة قبل الإعلان عن طرحها.


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