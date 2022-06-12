القبض على متهمين بسرقة معدات موقع تحت الإنشاء في التجمع الأول

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لقيامهما بسرقة أدوات ومعدات من إحدى المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، في منطقة التجمع الأول.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة على تنفيذ أحد المشروعات تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، يفيد إكتشافه سرقة (67) كلبس شده معدنية من محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاملين بإحدى الشركات، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لتواجد الموقع الخاص بالشركة محل عمل المبلغ أمام الشركة محل عملهما؛ فإختمرت فكرة سرقة الشدادات المعدنية المشار إليها، والتصرف فيها بالبيع، وفى سبيل ذلك توجها للشركة محل البلاغ وتمكنا من الإستيلاء على المسروقات بأسلوب المغافلة، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمحل إقامتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.